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26 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Önce sağanak yağış, sonra şimşek ve gök gürültüsü

Önce sağanak yağış, sonra şimşek ve gök gürültüsü

Yağmurdan detaylar

Sağanak Yağış Sağanak Yağmur Gökyüzü Güneşli 

-Şimşeklerden detaylar
-Şimşeklerden yavaşlatılmış görüntü
-Detay görüntüler

( ESKİŞEHİR ) ESKİŞEHİR

- Eskişehir’de son günlerde artan ve 30'lu derecelerin üstüne çıkan sıcak havanın ardından akşamüzeri başlayan şiddetli sağanak yağmur hayatı olumsuz etkilerken şimşekler gökyüzünden görsel şölen oluşturdu. Eskişehir kent merkezinde ikindi saatlerinde başlayan yağmur etkili oldu. İki gündür süren güneşli ve sıcak havanın ardından aniden bastıran yağış havayı serinletirken vatandaşları da hazırlıksız yakaladı. Sağanak yağış dolayısıyla cadde ve sokaklarda su birikintileri oluşurken, vatandaşlar ve sürücüler de zor anlar yaşadı. Önce şimşek sonra gök gürültüsü Bir anda etkisini artıran yağmurun ardından art arda çakan şimşeklerle birlikte etkili olan gök gürültüsü korkulu anlar yaşattı. Şimşekler birçok vatandaşı endişelendirse de seyir zevki yüksek görüntüler ortaya çıkardı. Gök gürültüsü ile birlikte peş peşe çakan şimşekler şehrin hemen her noktasından görülürken bulutlarla kaplı gökyüzünü aydınlattı.
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