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23 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Önce öz çekim yaptı, sonra kendisini uyaranlara saldırdı...O anlar kamerada

Önce öz çekim yaptı, sonra kendisini uyaranlara saldırdı...O anlar kamerada

İntihar girişimi

İntihar Üst Geçit İntihar Girişimi Polis Ekipleri Saldırı 

-Selfie çekmesi
-Vatandaşlara saldırması
-Etkisiz hale getirilmesi

( ANKARA ) - Başkentte intihar girişiminde bulunan adam kendisini uyaran vatandaşlara saldırdı ANKARA

- Başkentte bir kişi çıktığı üst geçitten intihar etmek istedi. İntihar girişiminde bulunan şahıs kendisini uyaran vatandaşlara saldırınca polis tarafından etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Ankara'nın Sincan ilçesi Tandoğan Mahallesi Zeki Uğur Caddesi üzerinde bulunan üst geçide çıkan bir kişi intihar etmek istedi. Elindeki telefonla konuştuğu bir kişi ile tartışan şahsın öz çekim yaptığı görüldü.
Bu sırada şahsı gören bazı vatandaşlar intihardan vazgeçirmek için uyarıda bulundu. Öfkelenen şahıs kendisini uyaran vatandaşlara ve belediye çalışanlarına saldırdı. Bunun üzerine olay yerine gelen polis ekipleri şahsı etkisiz hale getirilerek gözaltına aldı.
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