Önce karısını vurdu, sonra intihar etti

-APARTMAN GİRİŞİNDEN GÖRÜNTÜLER

-YARALI KADININ AMBULANSA BİNDİRİLMESİ

-OLAY YERİ İNCELEME EKİPLERİNİN EVE GİRMESİ



( NEVŞEHİR ) NEVŞEHİR



- Nevşehir 15 Temmuz Mahallesi 228. sokakta meydana gelen olayda, bir adam önce karısını silahla vurdu, ardından intihar etti. Edinilen bilgilere göre, 15 Temmuz Mahallesi 228. Sokak'ta bulunan bir apartmandan mahalle sakinleri silah sesi duyması üzerine polis ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine çok sayıda polis ve ambulansın sevk edildiği olay yerinde polis ekipleri çilingirci çağırarak kapıyı açtırdı. Polis ekipleri tarafından açılan kapı sonrasında evin içerisinde İbrahim Ulu ve eşi Seda Ulu’yu kanlar içerisinde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralı olduğu tespit edilen Seda Ulu olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi altına alınırken genç kadının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Eşini vurduktan sonra intihar eden İbrahim Ulu’nun ise hayatını kaybettiği belirlenirken olay yeri inceleme ekiplerinin evde çalışması devam ediyor.

