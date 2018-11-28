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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Önce güvenlik kameralarına sonra da polise yakalandı...Hırsızlık anları kamerada

Önce güvenlik kameralarına sonra da polise yakalandı...Hırsızlık anları kamerada

-güvenlik kamerası-

Akalan Kamera Güvenlik Kamerası Sigara Hırsız 

-zanlıların iş yerine girmeleri
-sigaraları çalmaları

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'da girdikleri işyerlerinden hırsızlık yapan 2 arkadaş, son işlerinde önce güvenlik kameralarına sonra da polise yakalandı. Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesine bağlı Merkez ve Çankaya Mahallesi'nde Haliliye ilçesine bağlı Osmangazi ve Veysel Karani Mahallesi'ndeki iş yeri kilitlerini kırarak, sigara çalan 2 arkadaş son işlerinde güvenlik kameralarından kaçamadı. İş yerinde inceleme yapan Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kameralara yakalanan şahısların kimliklerini belirledi. Ganiş çaplı çalışma sonucunda M.E.D ve R.B olduğunu belirlenen şahıslar, yapılan operasyonla yakalanarak, gözaltına alındı. Polis baskınında şahısların iş yerlerinden çalmış oldukları sigaralar de ele geçirildi.
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