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24 Ekim 2019 Perşembe günü yayınlandı
Önce evi ardından iş yerini kurşunlayan şahıslar kamerada

Önce evi ardından iş yerini kurşunlayan şahıslar kamerada

Güvenlik kamerası

Kız Kaçırma Kamera Güvenlik Kamerası Saldırı 

-İşyerine Saldırı anı
-Eve saldırı anı
-Olay yeri
-Araçlardaki kurşun izi
-Polis
-Detaylar

( İSTANBUL )- Kız kaçırma yüzünden aralarında husumet olan şahıslar iş yeri ve evi kurşunladı İSTANBUL

- Ümraniye’de kimliği belirlenemeyen kişilerce iş yeri silahla tarandı. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, saldırı anları kameralara saniye saniye yansıdı. Olay Ümraniye Dudullu organize Sanayi sitesinde bu akşam 17:00 sıralarında meydana geldi. Kimliği belirsiz şahıslar İsmail T.’ye ait iş yeri önüne geldi . Şahıslar silahlarla iş yerini taradı. Saldırıda olay yerinde kimsenin olmaması faciayı önlerken çok sayıda araca kurşun isabet etti. Saldırı anları ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde iş yeri önüne gelen şahıslar defalarca ateş açıyor. Kurşunlar araçlara isabet ediyor. Öte yandan iş yeri sahibinin daha önce de evinin silahla tarandığı iddia edilirken , kız kaçırma yüzünden husumetli olduğu öğrenildi.şahsın evine saldırı anı da güvenlik kamerasına yansımıştı.
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