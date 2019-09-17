Önce drift yaptı, kaçarken düşüp polise yakalandı

-Sürücünün düşerek polise yakalanması



( KARABÜK )- Karabük'te otomobiliyle drift yaptıktan sonra kaza yapıp otomobili bırakarak kaçan sürücü, yere düşünce yakalandı KARABÜK



- Karabük'ün Safranbolu ilçesinde otomobiliyle drift yapan sürücü, polis ekibinin kendisini fark ettiğini görüp kaçmaya başladı.

Kısa süre sonra kaza yaparak yaya olarak kaçmaya çalışan sürücü, yere düşünce polise yakalandı. Edinilen bilgiye göre, Safranbolu ilçesi Sadri Artunç Caddesi üzerinde bir sürücü 78 AAC 036 plakalı otomobiliyle drift tabir edilen yanlama hareketi yaptı. Sürücünün drift attığını gören Safranbolu İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri, sürücünün peşine düştü. Sürücü kısa süre ilerledikten sonra aynı cadde üzerinde bir binaya çarparak kaza yapınca otomobilini bırakarak yaya olarak kaçmaya başladı.

Trafik polisi de yaya olarak sürücünün peşinden koşarken, sürücü bir süre sonra yere düşerek polise yakalandı. Trafik polisi tarafından yakalanan sürücüye drift yapmaktan 5 bin lira, ehliyetsiz araç kullanmaktan 2018 lira, alkollü araç kullanmaktan 1002 lira, polisin ihtarına uymamaktan 235 lira, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten 108 lira ceza kesilirken, araç sahibine de 2018 lira ceza uygulandı. Polis ekipleri tarafından toplam 10 bin 381 lira ceza kesildi. Sürücünün drift atması ve polis ekibinden kaçması ile yere düşerek yakalanması ise çevredeki güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. (ET-

