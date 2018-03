'Omuz atma' cinayetinde tanık polis komiserlerini suçladı

-Güvenlik kamerası

- İstiklal Caddesi üzerinde bir kişinin ölümüyle sonuçlanan ‘omuz atma’ kavgasına müdahale etmedikleri iddia edilen polis memurlarının yargılandığı davada tanık polis, komiserleri suçladı. Tanık olarak dinlenilen polis, “Komiserimiz Zafer O. ile Barış C. Bize 'Müdahale edilecek bir şey yok, yerinize gidin' dediler” ifadelerini kullandı. Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde ‘omuz atma’ tartışması nedeniyle 28 yaşındaki Ayhan Kaya'nın bıçaklanarak öldürüldüğü kavga sırasında olay yerinde olmalarına rağmen müdahale etmedikleri iddia edilen 2 polisin "görevi kötüye kullanmak" suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına devam edildi. İstanbul 51. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada, tutuksuz sanıklardan Mücahit Ö. ile müştekiler ve tarafların avukatları hazır bulundu. Duruşmada olaya müdahale eden bir polis memuru tanık olarak dinlenildi. Olay tarihinde sanıklardan Ali T. ile birlikte görevli olduklarını anlatan tanık polis memuru Selim K, "Kalabalığın olduğu yerde alkollü bir grubun kendi aralarında konuşmaları vardı. Komiserimiz Zafer O. ile Barış C. olay yerindeydiler. Bize 'Müdahale edilecek bir şey yok, yerinize gidin' dediler" ifadelerini kullandı. Daha sonra anons üzerine olay yerine gittiklerini aktaran tanık Selim, K. "Gittiğimizde kavga vardı. Müdahale ettik. Bir kişinin yaraladığını görünce ambulans çağırdık. Şüpheli şahısları da muhafaza altına aldık ve emniyete götürdük. Mücahit Ö'nün olay yerinde olup olmadığını hatırlamıyorum" diye konuştu.

Ara kararını açıklayan mahkeme, başka suçtan cezaevinde bulunan komiser Zafer O.'nun bir sonraki duruşmada "tanık" sıfatıyla SEGBİS üzerinden hazır edilmesi için bulunduğu cezaevine yazı yazılmasına karar vererek duruşmayı erteledi. Olayın geçmişi Beyoğlu İstiklal Caddesi’nde, 4 Temmuz 2015 gecesi "omuz atma" tartışması yüzünden yaşanan kavgada 28 yaşındaki Ayhan Kaya kemer ve yumruklarla dövülmesinin ardından bıçaklanarak öldürülmüştü. Olaya ilişkin İstanbul 21’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde tutuklu yargılanan sanılar Cihan Arslan, Ferdi İnci ve Hasan Düman’ı 21 Aralık 2016 tarihli karar duruşmada “kasten öldürme” suçundan 25’er yıl hapse mahkum edilmişti. Öte yandan cinayete geç müdahale ettikleri ve yaşanan kavgayı yalnızca izledikleri iddia edilen güven timlerine bağlı 2 polis hakkında "görevi ihmal" suçundan 2 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmıştı.