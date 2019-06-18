OMÜ Turizm Fakültesi'nde mezuniyet coşkusu

-Dönem birincisi Emre Candan konuşması

-Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Uzun konuşması

-Dönem birincisi Emre Candan’a Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Uzun tarafından diploması verilmesi

-Dönem birincisi Emre Candan okul kütüğüne ismini çakması

-Öğrencilere diplomaların verilmesi

-Mezun olan öğrenciler Dr. Öğretim Üyesi Seden Doğan eşliğinde meslek yeminlerini etmesi

-Öğrencilerin keplerini atması ve ardından hep birlikte onuncu yıl marşını söylemesi



( SAMSUN ) SAMSUN



- Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Turizm Fakültesi, üçüncü mezunlarını verdi. Bafra ilçesinde bulunan Turizm Fakültesi Hanife Aşçı Konferans Salonunda yapılan mezuniyet töreninin ilk konuşmasını yapan dönem birincisi Emre Candan, “Oldukça güzel anılar yaşadık bu fakültede. Fakat güzel anılarımızın yanında acı hatıralarımızda oldu.Fakültemizin öğrencisi İrem Kozan talihsiz bir kaza sonucu kaybettik.Tüm sevenlerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Sözlerimi Atatürk’ün ‘çalışmadan, yorulmadan, üretmeden rahat yaşamak isteyen toplumlar evvela haysiyetlerini , sonra hürriyetlerini daha sonrada istiklal ve istikballerini kaybetmeye mahkumdurlar’sözleriyle noktalıyor ve istiklal ve istikbalimiz için akademisyen olma hayallerimizin desturu olan var gücümle çalışacağıma sizler önünde söz veriyorum" dedi.

Fakülteyi Bafra'ya kazandıran Aşçı ailesine teşekkür eden Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Uzun, "Ondokuz Mayıs Üniversitesinin adını aldınız. Atamızın Samsun’a çıkışının yüzüncü yılında sevgiyle saygıyla kucaklıyor.Hepinize hoş geldiniz diyorum. Bafra önemli bir eğitim yuvası olmaya aday. Önemli bir eğitim kenti olmaya aday. Sizler değerli veliler yetiştirdiniz, yemediniz yedirdiniz.Giymediniz giydirdiniz ve önemli bir müjdesi olan diplomalarını aldılar. İnanıyorum ki en kısa zamanda iş hayatına başlayacaklardır. Ama bu sadece bir mezuniyet değil, bu başlangıç. Hayata çok yeni bilgilerle donanımlı olarak başlıyorsunuz. Buradan edindiğiniz bilgileri, hayatta yaşayacağınız tecrübelerle tamamlayacak. Atamızın bize çizdiği yolda ülkemizi ilelebet payidar kılacaksınız. Bizler her yeni dönemde bu mutluluğu yaşarken sizlerde iş hayatına atıldığınızda aynı mutluluğu yaşamanızı arz ediyorum. Bizim en önemli eserimiz sizlersiniz. Sizlerde kendi işinizi yaparken, işinizin kutsallığını düşünerek her yaptığınız işin bir eser olarak, değer olarak ülkeye katkınızı aklınızdan çıkartmayın. Ama dahada önemlisi bütün işlerimizde dürüst ve fedakar bir çalışmak isteğimiz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından dönem birincisi Emre Candan okul kütüğüne ismini çaktı. Dereceye giren öğrencilere protokol üyeleri tarafından plaket ve mezuniyet belgeleri verildi.

28 öğrenci diplomalarını öğretim elemanlarının ellerinden aldı. Turizm Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Seden Doğan eşliğinde meslek yeminlerini eden öğrenciler keplerini havaya attı. Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Uzun, öğretim üyeleri ve öğrenciler birlikte onuncu yıl marşını söylemesiyle tören son buldu. Törene ayrıca Bafra Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Göksel Başar, öğretim üyeleri ve öğrenci velileri katıldı.



