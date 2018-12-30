Ömerli’de minibüs ile ticari araç çarpıştı: 2 ölü, 16 yaralı

-112 ve itfaiye ekiplerinin ölen vatandaşları taşıması



( MARDİN ) MARDİN



- Mardin Ömerli İlçesinde minibüs ile ticari araç çarpıştı. Kazada 2 iki kişi hayatını kaybetti 16 kişinin yaralandı. Mardin’de yolcu minibüsüyle hafif ticari aracın çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 16 kişi yaralandı. Alınan bilgiye göre, Mardin-Ömerli kara yolunda direksiyon hakimiyetini kaybeden isimleri öğrenilemeyen sürücüler 47 M 0123 plakalı minibüs ile 47 BA 660 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.Kazada araçlarda bulunan 2 kişi Şeyhmus Çakar ve Safiye Özçelik kaza yerinde tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı 16 kişi yaralandı. Olay yerine gelen Mardin itfaiyesi ve 112 Acil servis ekipleri araç içinden yaralıları çıkararak Mardin’deki hastanelere sevk edildi.

