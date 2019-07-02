Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
02 Temmuz 2019 Salı günü yayınlandı
Ömer ustanın televizyon tamiriyle geçen ömrü - SİİRT

Ömer ustanın televizyon tamiriyle geçen ömrü - SİİRT

- Ömer ustanın televizyon tamiriyle geçen ömrü - Ömer Gül'ün 'Televizyon Hastanesi' ismini verdiği iş yerinden görüntü - Ömer Gül'ün televizyon tamiri yaparken görüntüsü - Ömer Gül'ün konuşmasıÖmer ustanın televizyon tamiriyle geçen ömrü - Siirt 'te yaşayan 55 yaşındaki Ömer Gül 15 metrekarelik dükkanda 40 yıldır televizyon tamiri yaparak geçimini sağlıyorSİİRT (AA) - Siirt 'te yaşayan 55 yaşındaki Ömer Gül, 15 metrekarelik dükkanında 6 çocuğunu televizyon tamirinden kazandığı kazançla büyüttü.İzmir'de elektronik meslek kursunda işi öğrenen Gül, 40 yıldır 15 metrekarelik dükkanında televizyon tamiri yaparak geçimini sağlıyor.6 çocuğunu televizyon tamirinden sağladığı kazançla büyüten Gül, 4 çocuğuna mesleğini öğretmenin mutluluğunu yaşıyor.Gül, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yaklaşık 40 yıldır bu mesleği yaptığını, televizyon çıkmadan önce radyo, teyp, gramofon, kap gibi aletleri tamir ettiğini söyledi.

Mesleği elektronik aletleri boza boza öğrendiğini belirten Gül, "Siyah beyazdan renkli televizyona geçince bambaşka bir dünya gördük. Siyah beyazın zevki başkaydı. Eski hayat çok daha güzeldi." dedi.
Mesleğinde nice zorluklar çektiğini, ama şimdi çok mutlu ve huzurlu olduğunu anlatan Gül, 6 çocuğunu bu meslekten kazandığıyla büyüttüğünü dile getirdi.Mesleğinin doktorunu olduğunu kaydeden Gül, şöyle konuştu:"Bu meslek ne doyuran ne de aç bırakan bir meslektir. 20 ile 150 lira arasında tamir ücreti alıyorum. Çalışmaktan zevk alıyorum, çalışmadığım zaman sıkılıyorum. Oğlunun yeni ben de eski televizyonları tamir ediyorum. Teknoloji çok hızlı ilerliyor."

Televizyon Muhabir Öğretmen Elektronik Alet Meslek Kursu 

İlgili Foto Galeriler
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
1 milyonluk 11 final sorusu1 milyonluk 11 final sorusu
Radyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2016 Ödül GecesiRadyo Televizyon Gazetecileri Derneği (RTGD) 2016 Ödül Gecesi
'Gelinim Olur Musun' Sinem'in Son Hali Herkesi Şaşırtıyor!'Gelinim Olur Musun' Sinem'in Son Hali Herkesi Şaşırtıyor!
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
En Komik Dizi Film ReplikleriEn Komik Dizi Film Replikleri
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı