Ömer Halisdemir ölümünün 3. yılında dualarla anıldı



15 Temmuz darbe gecesinde cuntacı general Semih Terziyi vurarak onun Özel Kuvvetler Komutanlığını ele geçirmesini önleyen ve darbenin seyrini değiştiren Kahraman Astsubay Ömer Halisdemir Türkiye ' nin ve dünyanın bir çok yerinden gelen vatandaşlarımız tarafından ziyaret ediliyor. 15 Temmuz ' un 3. Yılında kahramana minnettarlıklarını ifade etmek isteyen binlerce vatandaşımız kahraman şehidin Niğde ' nin Bor İlçesine Bağlı Çukurkuyu Beldesinde bulunan kabrine adeta akın etti. Kabri ziyaret eden vatandaşlarımız kabir başında okunan Kur ' an-ı Kerimler ve yapılan toplu dualara katılarak kahramana dua ediyorlar. Aileleri ile birlikte yediden yetmişe binlerce vatandaş yaptığı kahramanlık nedeniyle Şehit Astsubay Ömer Halisdemir ' e minnet duygularını ifade ediyorlar. Niğde Valiliği tarafından düzenlenen 15 Temmuz programları kapsamında Ömer Halisdemir Mezarında Kuran-ı Kerim okunarak dualar edildi. Programa Niğde Valisi Yılmaz Şimşek, Milli Savunma Bakanı Yardımcısı Alpaslan Kavaklıoğlu, Niğde Milletvekilleri Yavuz Ergun, Selim Gültekin, Niğde Belediye Başkanı Emrah Özdemir katıldı.



