Ömer Halisdemir heykeline zarar verenin çocuk olduğu ortaya çıktı

-çocuğun gelmesi

-yanlışlıkla tüfeği çıkarması

-bırakıp kaçması

-arşiv görüntüler



( ANKARA ) ANKARA



- 15 Temmuz FETÖ darbe girişiminin kahramanı Şehit Ömer Halisdemir'in Mamak'taki heykeline saldırı düzenlendiği iddiası Ankara Emniyeti'ni harekete geçti. Mamak'ta heykeldeki tüfeğin kırılmasın ardından polis ekipleri harekete geçti. Bölgedeki güvenlik kameraları incelendi. Görüntülerini inceleyen polis parkta oynayan küçük çocuğun görüntülerine ulaştı. Görüntülerde heykelin yanına gelen çocuk, heykeldeki silahı almaya çalıştığı görülmekte. Bir süre uğraşan çocuk tüfeği almayı başarıyor ancak daha sonra korkup tüfeği heykelin arkasına bırakarak kaçıyor. Belediye ekipleri tarafından bulunan tüfeğin tamirat işleminin ardından heykele yeniden takılacağı öğrenildi.

