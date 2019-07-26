Ölümle biten silahlı şakalaşma kamerada

-Gençlerden görüntü

-Silahın patlama anı ve ölen kişinin yere yığılması

-Hastaneye kaldırılan gencin hastanedeki görüntüsü (ARŞİV)

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-(NOT- GÜVENLİK KAMERASINDA ŞAHSIN YERE DÜŞÜŞÜNDEKİ KANLARIN BUZLANMASI RİCA OLUNUR)



( ADIYAMAN ) ADIYAMAN



- Adıyaman’da, ölümle biten silahlı şakalaşma anı saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı. Edinilen bilgilere göre, önceki gece elindeki tüfek ile arkadaşlarıyla şakalaşan B.Y’nin elindeki tüfek kazara ateş aldı. Tüfeğin ateş alması ile tüfekten çıkan mermi B.Y’nin arkadaşı olan 19 yaşındaki Murat Köklüoğlu’nun başına isabet etmişti. Kanlar içerisinde yere yığılan ve daha sonra 112 Acil Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Murat Köroğlu kaldırıldığı Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. Yaşanılan feci olayda, olaya ait anlar ise bir iş yeri kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. Olaydan sonra gözaltına alınan B.Y’nin ise emniyette işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor.

