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18 Aralık 2018 Salı günü yayınlandı
Ölüm tehlikesine rağmen hırsızlık

Ölüm tehlikesine rağmen hırsızlık

Güvenlik kamera görüntüleri:

Uzunlu Elektrik Direği Akalan Kamera Hırsız 

-zanlıların keşif yapmaları, detaylar
-Aktüel Görüntü:
-Hüseyin korkmaz ile röp

( GAZİANTEP ) -- Güvenlik kameralarına yakalanan hırsızlar, aynı bölgede bir hafta içerisinde 3 kez elektrik kablolarını keserek, çaldı- Yaşanan hırsızlığın ardından ise caddeye saatlerce elektrik verilemedi GAZİANTEP

- Gaziantep'te bir caddeden geçen bakır enerji nakil kabloları bir hafta içerisinde 3 kez kesilerek, çalındı. Vatandaşlar, akıma kapılma riskine rağmen yaşanan hırsızlık olayına şaşırırken, 3 kişi oldukları belirlenen hırsızlar ise son işlerinde güvenlik kameralarına yakalandı. Gaziantep'in Çakmak Mahallesi Nizip Caddesi üzerinden geçen akım yüklü enerji kabloları bir hafta içerisinde 3 kez kesildi. Ölüm riskine rağmen elektrik direğine tırmanan hırsızlar, yanındaki getirdikleri malzemeler yardımıyla enerji yüklü bakır kabloları kesti. Tehlikeye rağmen kabloları çalan hırsızlar, yaşanan elektrik kesintileri nedeniyle esnafı da bıktırdı. Caddede esnaflık yapan Hasan Korkmaz, "son dönemlerde bu hırsızlık olayı sürekli olmaya başladı.
Kabloyu kesip gidiyorlar. Elektrik şirketi gelip bağlıyor. Ama saatlerce mağdur oluyoruz. Son hırsızlığın ardından 4 saat elektriksiz kaldık" diye konuştu.
Elektrik direğine tırmanıyorlar, 50-60 metre bakır kabloyu çalıyorlar Korkmaz, hırsızların metrelerce uzunlukta elektrik direğine tırmanarak, kablolara ulaştığını belirtirken, akıma kapılma riskine rağmen hırsızların kabloları kestiğini de ifade etti.
Korkmaz, hırsızların 50-60 metre bakır kabloyu alabilmek için girdikleri riske de şaşırdığını kaydetti.
Son işlerinde güvenlik kameralarına yakalandı Kendi hayatlarını hiçe sayan ve esnafı bıktıran hırsızlar, son işlerinde ise çevredeki güvenlik kameralarına yakalandı. Hırsızlık öncesinde keşif yaptıkları belirlenen şahısları, yaptıkları son kontrollerin ardından gözlerin kestirdikleri elektrik direğine yöneldikleri görüldü.
(MB-SD-
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