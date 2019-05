Ölüm Aysel öğretmeni okul yolunda yakaladı...Feci kaza kamerada

-kaza anı

( YALOVA )- Karşıdan gelen minibüsü fark edemeyen öğretmen hayatını kaybetti YALOVA



- Yalova’da bir öğretmen, okul çıkışında minibüsün çarpması sonucu hayatını kaybetti. Edinilen bilgiye göre, Seyrantepe Mahallesi'ndeki Mevlana İlkokulu 4/B sınıfında sınıf öğretmeni olarak görev yapan Aysel Akın (37), sabah okula gitmek için minibüse bindi. Okulun önüne ulaşan minibüsten inen öğretmen, aracın arka tarafından dolanarak yolun karşısına geçmek istedi. Ancak o esnada karşı taraftan gelen diğer minibüsü fark etmeyen öğretmen, hızla gelen aracın altında kaldı. Çarpmanın şiddeti ile metrelerce savrulan ve kafasını asfalt zemine çarparak ağır yaralanan öğretmen, olay yerine gelen ambulansla Yalova Devlet Hastanesine götürüldü. Derhal yoğun bakıma alınan öğretmen, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Talihsiz öğretmenin her şeyden habersiz yolculuk yapma anı, minibüsten inmesi ve kazanın meydana gelme anları an be an kameralara yansıdı. Öğrencilerini sinemaya götürecekti Aysel Akın'ın o sabah okula giderek öğrencilerini sinemaya götüreceği öğrenildi. Akın'dan geriye ise öğrencileri ile 2018-2019 eğitim öğretim yılının başında çekildiği toplu fotoğraf kaldı. İbrahim Uğur adlı öğrenci, öğretmeni ile çekildiği fotoğrafı göstererek, “Öğretmenimle fotoğraf çekildik. Bana 'Bu fotoğrafı sakla ben ölürsem size hatıra kalır' demişti. Şimdi o öldü, fotoğrafı hatıra kaldı” dedi.