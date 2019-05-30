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30 Mayıs 2019 Perşembe günü yayınlandı
Oluklu kertenkelelerin kavgası kamerada - MUĞLA

Oluklu kertenkelelerin kavgası kamerada - MUĞLA

- Kertenkelelerin kavga etme anlarıOluklu kertenkelelerin kavgası kameradaMUĞLA (AA) - Muğla 'nın Bodrum ilçesinde, oluklu kertenkelelerin kavgası ettiği anlar, cep telefonu kamerasınca görüntülendi.Bacakları olmadığı için sürünerek hareket eden ve halk arasında "Kör yılan" ve "Yılan görünümlü kertenkele" olarak bilinen iki oluklu kertenkele, Bitez Yalısı mevkisinde vatandaşlarca görüldü.
Patika yolda fark edilen oluklu kertenkelelerin kavga ettiği anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.Görüntülerde, iki hayvanın dakikalarca birbirlerine zarar vermeden güç savaşı vermesi yer alıyor.

Kamera Cep Telefonu Hayvan 

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