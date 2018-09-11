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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
- Ölü Deniz’de Korkutan Yangın, 125 Dönüm Orman Kül Oldu

- Ölü Deniz’de Korkutan Yangın, 125 Dönüm Orman Kül Oldu

Yangın detayı

( TEL AVİV ) - Ölü Deniz’de korkutan yangın, 125 dönüm orman kül oldu TEL AVİV

Polis Bild İsrail Trol 


- İsrail’deki Ölü Deniz’in kıyısında bulunan Einot Tzukim Tabiatı Koruma Alanı’nda çıkan yangında 125 dönüm yeşil alan kül oldu. Deniz seviyesinin altında bulunmasından dolayı “Dünyanın En Derin Tabiat Koruma Alanı” olan Einot Tzukim’de büyük bir yangın çıktı. Yangında 125 dönümlük bitki örtüsü kül olurken bölgedeki otoyol trafiğe kapatıldı. Yangının çıkmasının ardından İsrail polisi otoyolda çevirme yaparak araçlarda arama yaptı. Aranan araçlardan birisinde huniler bulan polis, yolcularında yakıt kokması üzerine araçtaki 3 Filistinliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin 2’sinin Doğu Kudüslü birisinin de Ezariyeli olduğunu açıklayan polis, şüphelilerin 20’li yaşlarda olduğunu belirtti.
Bölge İtfaiyesinden yapılan açıklamada, yangının söndürme çalışmalarında 16 itfaiye ekibi ve 4 yangın uçağının görevlendirildiğini ve yangının kontrol altına alındığı bildirildi.

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