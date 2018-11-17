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17 Kasım 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Ölü bulunan zabıta memuru, son yolculuğuna uğurlandı

Ölü bulunan zabıta memuru, son yolculuğuna uğurlandı

cenaze töreninden görüntü

Cenaze Zabıta Memuru Cenaze Namazı Memur Zabıta 

-cenaze namazının kılınması
-cenazenin taşınması
-zabıta memurunun fotoğrafı

( KIRŞEHİR ) KIRŞEHİR

– Kırşehir’in Kaman ilçesine bağlı Çadırlı Körmehmet köyü mevkinde ölü bulunan zabıta görevlisi son yolculuğuna uğurlandı. Kaman Belediyesine bağlı zabıta memuru olan Ali Can (28), ikindi namazını müteakip Çarşı Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından Cuma Mahallesi Mezarlığına defnedildi. Zabıta memurunun cenaze namazına İlçe Belediye Başkanı Erhan Talu, belediye görevlileri, yakınları ve çok sayıda seveni katıldı.
Kaman Belediyesine bağlı zabıta memuru Ali Can, dün gece boş arazide ölü bulunmuştu.
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