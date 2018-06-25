Oltu'da sel hayatı durma noktasına getirdi



- Erzurum’un Oltu İlçesine bağlı İriağaç köyünde etkili olan sağanak yağış hayatı durma noktasına getirdi. Dün akşam saatlerinde yağan sağanak yağmur İriağaç köyüne afete dönüştü. Köyde köprüler çöktü, içme suları kesildi, ekili ve dikili alanlar zarar gördü. Oltu’ya bağlı İriağaç köyü dün akşam saat 18-30 sularında başlayan ve uzun süre etkili olan sağanak yağmur köy içerisinde bulunan derenun taşmasına neden oldu. Yaşanan sel köylüleri binlerce lira zarara uğratırken köy içerisindeki köprüler kilit taşları yerinden söküldü, köy sokaklarına binlerce ton harfiyat taşıdı. Sel nedeniyle ayrıca Oltu-Artvin karayolundaki köprü yıkılarak yol trafiğe kapandı. Karayolları ekipleri gece mesai yaparak geçici olarak köy içerisinden servis yolu verdiler. Karayolları 12. Bölge Yapım Onarım Şantiye Şefi Selami Dölekli, “Anayoldaki köprümüz gelen sel nedeni ile çökmüş durumda trafiği rahatlatmak ve vatandaşı yolda bırakmamak için köy içerisinde bulunan istinat köprüsünü güçlendirerek trafik akışını sağlamaya çalışıyoruz diğer tarafa köprü çalışmalarımızda hızlı bir şekilde başlayacak” dedi.

Köy sakinlerinde Abdurahman Akyüz ise daha önce böyle bir afet yaşamadıklarını belirterek, “Bizleri akşam Allah korudu yoksa köyümüzün tamamını sel götürecekti” dedi.

Şaban Çelik ise “Köy içerisinden geçen derede DSİ tarafından dere ıslahı çalışması yapıldı. Bunu da çok dar yaptılar bize iyilik değil, bize tuzak hazırladılar. Benim sadece 500 bin liralık odunum gitti. Diğer taraftan ahırıma samanlığıma evimize sel suları doldu” dedi.

Oltu’ya 23 kilometre uzaklıkta olan İriağaç köyünde 43 hane 110 nüfus yaşıyor. Köy sakinleri yetkililerden bir an önce yardım etmelerini istediler. (DMA-AT)

