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22 Aralık 2018 Cumartesi günü yayınlandı
Oltayla 21 kilo ağırlığında dev kılıç balığını böyle yakaladı

Oltayla 21 kilo ağırlığında dev kılıç balığını böyle yakaladı

-Balığın yakalanma anından cep telefonu görüntüleri

( İZMİR )- Dev kılıç balığını oltayla yakalayınca kıyıya çekmek hiç kolay olmadı- Balığın yakalanma anı ve çığlıklar kameraya yansıdı İZMİR

Rekor Kılıç Balığı Akalan Kamera Cep Telefonu 


- İzmir’in Aliağa ilçesinde bir vatandaş, oltayla 21 kiloluk dev bir kılıç balığı yakalamayı başardı. Aliağa ilçesinde kıyıda zaman zaman oltayla balık tutan Emre Tüfek'in oltasına 1.75 boyunda, 21 kilo ağırlığında dev bir kılıç balığı takıldı. Tüfek, balığı kıyıya çekmek için büyük çaba sarf etti. Balığı görünce çok heyecanlandığını söyleyen Tüfek, "Rüya gibi bir andı. Kılıç balığı yakalamayı gerçekten her zaman hayal etmişimdir, kısmet bugüneymiş. Gerçekten çok zorlu bir mücadele oldu ama ben her zaman balığı yakalayacağıma inandım. Biraz zorlu bir mücadele oldu ama başardım. Gerçekten kılıç balığı yakalamak herkesin harcı değil, ama umuyorum benden daha da büyüklerini yakalarlar. Daha önce de kıyıda rekorlarım var" dedi.

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