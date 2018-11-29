Oltayı ekmek için attı - EDİRNE

- Vatandaşlara yiyecek oltayla ulaştırılıyor.EDİRNE (AA) - Edirne 'de dün yaşanan sel sonrası apartmanlarının içerisinde su olan bazı vatandaşlar evlerinden çıkamıyor.Bir günde metrekareye 130 kilograma yakın yağışın düşmesi su giren bazı konut ve apartman girişlerinde suyun tahliyesine yönelik çalışmalar yürütülüyor.Giriş kısmı aşağıda bulunması nedeniyle apartman girişi suyla kaplı olan Nane Sokak'taki bir apartmanın sakinleri de iki gündür mahsur durumda.Elektrikler olmadığı için ısınma problemi de yaşayan apartman sakinleri suyun tahliyesini bekliyor.Apartmanın üçüncü katında oturan sakinlerden Naciye Püsküllü, AA muhabirine balkondan yaptığı açıklamada, 2 gündür 17 - 18 kişinin mahsur olduğunu söyledi.
Elektrikleri olmadığı, doğal gazlarının yanmadığı için mağdur olduklarını anlatan Püsküllü üşüdüğünü belirtti. Ekmek ihtiyaçlarını komşularının geliştirdiği yöntemle giderdiklerini aktaran Püsküllü,"Komşum balkondan balık oltasıyla aşağıdan bağlanan ekmeği çekip bize dağıtıyor" dedi.