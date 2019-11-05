Öldürülen teröristlere yardım ve yataklıktan 5 kişiye gözaltı

-Sivil jandarma ekiplerinden görüntü

-Otobüsün kapıya yanaştırılması

-Jandarma ekiplerinin görüntü vermemek için uğraşları

-Jandarmanın etten duvar örmesi

-Jandarma ekiplerinin ellerini havaya kaldırarak görüntü engellemesi

-Genel ve detay



( ADIYAMAN )- Jandarma ekipleri gözaltına alınanların görüntülenmesine engel oldu ADIYAMAN



- Adıyaman’da, geçtiğimiz haftalarda ölü olarak ele geçirilen 2 teröriste yardım ve yataklık suçlamasıyla yakalanarak gözaltına alınan 5 kişinin görüntülenmemesini isteyen jandarma ekipleri adeta etten duvar ördü. Edinilen bilgilere göre, 19 Ekim 2019 tarihinde merkeze bağlı Akçalı Köyü kırsalında özel harekat timlerinin çalışmaları sonucunda gri listede 300 bin TL ödülle aranan Çekdar Bezar kod adlı Özcan Bektaş ile kimliği henüz tespit edilemeyen 1 terörist ölü olarak ele geçirilmişti. Yapılan çalışmalar kapsamında her iki teröriste yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen D.D., H.D., Ş.D., ve ismi öğrenilemeyen 2 kişi polis ekipleri ile jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Yakalanan 5 kişi, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığında tamamlanan işlemlerinin ardından Adıyaman Adliyesine sevk edildi. Buraya otobüsle getirilen 5 kişinin basın mensuplarınca görüntülenmemesi için jandarma ekipleri adliye kapısına otobüsü tam yanaştırarak adeta etten duvar ördü. Ölü ele geçirilen her iki teröriste yardım ve yataklık yaptığı iddia edilen kişilerin basın mensuplarınca çekilememesi için etten duvar ören jandarma ekipleri daha sonra 5 kişiyi otobüsten indirerek adliyeye koydu. Öte yandan ölü olarak ele geçirilen Çekdar Bezar kod adlı Özcan Bektaş isimli teröristin, 16 Ağustos 2018 tarihinde askeri aracın geçişi sırasında yola döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle askerlerin şehit olduğu terör eylemini ve 26 Temmuz 2019 tarihinde ise Adıyaman’ın Sincik ilçesinde polis ekibine düzenlenen silahlı saldırıda polis memuru Taha Uluçay’ın şehit düştüğü olayda yer aldığı öğrenildi. Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. (CK-SD-



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