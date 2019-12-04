Öldürülen Ceren’in annesinin feryadı yürekleri dağladı: “Benim kuzum zayıftı, bıçak darbelerine dayanamadı”

-Cenaze taşınması

-Cenazeden detaylar

-Taşınması

-Babanın açıklaması

-Annenin feryatları



( ORDU ) -- Ordu’da dün akşam saatlerinde bıçaklı saldırı sonrası hayatını kaybeden 20 yaşındaki Ceren Özdemir, toprağa verildi ORDU



- Ordu’da dün akşam saatlerinde evinin önünde bıçaklı saldırı sonrası öldürülen 20 yaşındaki Ceren Özdemir toprağa verildi.

Dün akşam saatlerinde antrenman sonrası evine gireceği esnada göğsünden büyük bir bıçak darbesi alan 20 yaşındaki Ceren Özdemir, ağır yaralanmıştı. 112 Acil Servis ekiplerince Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan Özdemir, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Balerin olan ve aynı zamanda Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi’nde 3’üncü sınıf öğrencisi olan Özdemir içi ilk olarak Ordu Üniversitesi’nde tören düzenlendi.

Akşam antrenmandan çıktıktan sonra eve gelmek üzere yola çıkan ve evinin kapısında saldırıya uğrayan Ceren Özdemir için, Ulubey ilçesi Kumanlar Mahallesi’nde cenaze töreni düzenlendi.

Helallik alınmasının ardından cenaze namazı kılındı. Baba Yılmaz Özdemir, kızını takip eden bir kişinin evin girişinde saldırıyı gerçekleştirdiğini söyledi.



Ablası Gizem Özdemir’in, kapı otomatiği çalışmadığı için anahtarı attıktan sonra yukarıya gelmeyince meraklanıp aşağıya indiklerini ve olayı anladıklarını ifade eden baba Yılmaz Özdemir, “Kapının açılma sesini duyuyorlar ve biraz bekleyince aşağıya iniyorlar. Olayı fark edip bir kişinin kaçtığını görüyorlar. Ekipler çalışıyor” ifadelerine yer vererek, cinayet zanlısının biran önce bulunmasını temenni ettiklerine yer verdi. “Bıçak darbelerine dayanamadı benim kuzum” Anne Güfer Özdemir ise cenazenin taşındığı esnada göz yaşlarına hakim olamayarak, “Keşke kapının önünde bekleseydim, benim çocuğumu gafil avladılar. Benim çocuğumun hiçbir şeyden haberi yokmuş. Çok zayıftı benim çocuğum bıçak darbelerine dayanamadı. Gelin mi oldun kuzum, ben san gelinlik mi giydirdim kuzum” diye feryat yakması ise yürekleri dağladı. Mahallesindeki Cemevi’nde helallik alınan Özdemir, kılınan cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verildi.

(SK



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