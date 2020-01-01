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01 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Öldürdükleri domuzları parçaladılar, derilerini yol kenarına bıraktılar

Öldürdükleri domuzları parçaladılar, derilerini yol kenarına bıraktılar

- Yol kenarına bırakılan domuz derilerinden görüntü

( TRABZON ) TRABZON

Taş Ocağı Irak 


- Trabzon'un Araklı ilçesinde kimliği belirlenmeyen kişiler öldürdükleri domuzları parçalayarak derilerini yol kenarına bıraktı. Araklı ilçesindeki Kaşıkçı mevkiinde kimliği belirlenemeyen kişiler, öldüklerini domuzları parçaladı. Eski bir taş ocağında 5 domuzu parçalayan şahıslar derilerini ise yol kenarına bıraktı. Yol kenarına bırakılan domuz derileri vatandaşlar tarafından fark edilirken, parçalanan domuz etlerinin bölgeden taşındığı tespit edildi. İlçede parçalara ayrılarak sadece derileri bırakılan domuzlar nedeniyle endişe yaşanırken, yöre sakinleri domuz etlerinin piyasaya sürülerek satılmasından endişe ediyor. (OK-ÖS-Y)
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