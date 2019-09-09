Öldü sanılan köpek hayata döndürüldü

-- Köpeğin yeni halinden detay görüntüler

-- Hayvansever ile röportaj

-- Veteriner hekim ile röportaj



( KIRKLARELİ )- “Paşa” hayata tutundu KIRKLARELİ



- Kırklareli’nin Lüleburgaz ilçesinde yaklaşık 1.5 ay önce belediye tarafından alınan ve bazı kişiler tarafından sosyal medyada “öldü” diye paylaşımlar yapılan köpek, tedavisinin ardından sağlıklı bir şekilde sokağa bırakıldı. İlk alındığında tüyleri tamamen dökülen ve ölmek üzere olduğu belirtilen 'Paşa' ismi verilen köpek, tekrar özgürlüğüne kavuştu.Lüleburgaz’da gözleri yaşartan bir olay yaşandı. Kurtuluş Mahallesi General Ferhat Akat Caddesi üzerinde 1.5 ay önce hayvanseverler tarafından tüyleri tamamen dökülmüş ve uyuz olmuş şekilde güçten düşerek ölümü bekleyen bir köpek bulundu. Köpeğin bitkin halini gören vatandaşlar durumu Lüleburgaz Belediyesi Veteriner Hizmetleri Birimi’ne aktardı. İhbar üzerine gelen ekipler sağlık durumu kötü olan köpeği tedavisi yapılmak üzere bulunduğu yerden aldı.1.5 ayda eski haline geldiBarınağa getirildiğinde hiç kıpırdayamayan ve sağlık durumu oldukça kötü olan Paşa’nın tedavisine veteriner hekimlerce başlandı. Vakit kaybetmeden Paşa’nın tedavisi için çalışmalara başlayan veteriner hekimler yaklaşık 1.5 ay boyunca köpeği eski haline getirmeye başladı.

Her geçen gün iyileşen, tüyleri tekrar çıkmaya başlayan köpek, en sonunda tamamen ayaklanarak barınak çalışanlarını sevindirdi.Tekrar özgürPaşa, tedavisinin tamamlanmasının ardından kamyonetle 1.5 ay aradan sonra tekrar özgür olduğu sokağa bırakıldı. İlk önce korktuğu için kamyondan inmek istemeyen Paşa, bir süre sonra bir zamanlar özgür olduğu sokaklarda koşarak uzaklaştı.Hayvanseverler mutluPaşa’nın durumunu belediyeye bildiren hayvanseverlerden biri olan Zeynep Duman da, Paşa’nın bırakıldığı anda hazır bulundu. Paşa’nın tekrar eski haline kavuşmasını memnuniyetle karşılayan Duman, “Köpeğin iyileşmesine sevindim. Birkaç sefer gittim barınağa. O zaman tedaviye devam ediliyordu. Yaklaşık 15-20 gündür gidemiyordum. En son gittiğimde iyi olduğunu gördüm. Veteriner hekimle de görüştüm. Çıkarabilir miyiz diye sordum. Olabilir dedi.

Tekrar buraya gelmesi sevindirici. Burada sahip çıkılıyor. Köpeğin sağlığına kavuşması beni çok sevindirdi” diye konuştu.

“Geldiğinde çok kötü durumdaydı”Paşa’nın sağlık durumuyla ilgili konuşan veteriner hekim Metin Şenpınar ise “Söz konusu hayvan 19 Temmuz tarihinde hayvan bakım personeli tarafından buraya getirildi.

Bitkin haldeydi. Kaşıntısı vardı. Vücudunda tüy yoktu neredeyse. Hızlı bir şekilde tedavisine başladık. Yaklaşık 1.5 aylık süreçte daha iyi hale geldi. Tamamen güçlü hale gelince tekrar aldığımız yere bıraktık. Arabadan koşarak indiğini sanıyorum. Hayvanların sağlığı için çalışmalarımız devam edecek” dedi.

'Öldü' diye paylaşımlar yapılmıştıÖte yandan, Paşa için sosyal medyada birtakım kişiler tarafından “Belediye tarafından alınarak öldürüldü” şeklinde paylaşımlar yer almıştı. İlgili belediye personellerine ağır hakaretler içeren paylaşımları yapanlar, gerçek ortaya çıkınca geri adım atmıştı. Öte yandan Lüleburgaz Belediyesi’nin de ilgili paylaşımları yapanlar hakkında hukuki işlem başlattığı öğrenildi.

