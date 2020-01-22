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22 Ocak 2020 Çarşamba günü yayınlandı
Olası bir kar yağışı için hazırlıklar yapıldı Video

Olası bir kar yağışı için hazırlıklar yapıldı Video

Kar küreme araçları

Uttu Kar Yağışı 

-Tuzlanan yollar
-Tuzlama anı

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Megakentin tepeleri geçtiğimiz günlerde kar ile tanışırken merkez noktalar için Meteoroloji Bölge Müdürlüğü uyarılarına devam ediyor. İstanbul kar yağışına hazır Yakın zamanda kar yağışının etkili olacağı ihtimaline karşılık yollarda herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Karayollarına bağlı kar küreme ve yol tuzlama araçları D100 Karayolu ile birlikte İstanbul'un çeşitli noktalarında gece boyunca nöbet tuttu. Ana arterlerde herhangi bir aksaklığın yaşanmaması için gece boyunca tetikte bekleyen ekiplerin nöbetlerine sabah saatlerinde de devam edeceği öğrenildi. Araçların seyir halindeyken kaymaması için ekipler aralıklarla yolları tuzladı.
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