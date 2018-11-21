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21 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
- Okyanuslarda Kirlilik Tehlikeli Seviyede - Balinanın Midesinden Bin Parça Plastik Çıktı

- Okyanuslarda Kirlilik Tehlikeli Seviyede - Balinanın Midesinden Bin Parça Plastik Çıktı

balinanın görüntüsü

( JAKARTA ) - Okyanuslarda kirlilik tehlikeli seviyede- Balinanın midesinden bin parça plastik çıktı JAKARTA

İngiltere Plastik Bardak Balina Okyanus Hükümet 


- Okyanuslarda kirlilik seviyesi tehlikeli boyutlara ulaştı. Endonezya’da ölü balinanın midesinden bin parça plastik atık çıktı. Endonezya’da kıyıya vuran ölü balinanın midesinden çıkan kilolarca plastik atık, okyanuslardaki kirlilik seviyesinin tehlikeli boyutlarını gözler önüne serdi. Sulawesi adasında, kıyıya vuran bir ispermesçet balinasının midesinden 6 kilo plastik atık yani çöp çıktı. Yaklaşık 9,5 metre uzunluğundaki balinasının midesinde 115 plastik bardak, dört plastik şişe, iki terlik ve 80 plastik poşet da bulunduğu bin parça atık çıktı. World Wildlife Fund’ın (WWF, Doğal Hayatı Koruma Vakfı) Endonezya şubesinde Deniz Canlıları Koruma Koordinatörü olan Dwi Suprapti, “Balinanın ölüm nedenini tespit edemesek de gördüklerimiz gerçekten korkunç” dedi.
Okyanusu Koruma (Ocean Conservancy) tarafından 2015’te yayınlanan bir rapora göre, dünyadaki okyanuslara sızan plastik atığın yüzde 50'sinden fazlası Çin, Endonezya, Filipinler, Tayland ve Vietnam'dan geliyor. İngiltere hükümeti tarafından yakın tarihte yapılan bir araştırmaya göre de okyanuslara sızan plastik miktarı on yıl içinde üç katına çıkabilir. Avrupa Parlamentosu, Ekim ayında tek kullanımlık plastik malzemeyi yasaklama kararı almıştı. Yeni düzenlemeyle tek kullanımlık plastik çatal-bıçak, tabaklar, pipetler, içecek karıştırıcılar ve kulak pamukları 2021 yılından itibaren tamamen piyasadan kalkacak.
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