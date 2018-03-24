Okuma Yazma Seferberliği tüm hızıyla devam ediyor

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( İZMİR -HD)- Aliağa’da okuma yazma seferberliğine büyük ilgi İZMİR



- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan tarafından Türkiye genelinde başlatılan okuma yazma seferberliği, İzmir’in Aliağa ilçesinde hız kesmeden devam ediyor. Okuma Yazma Seferberliği Projesi kapsamında Aliağa Tüpraş Halk Eğitim Merkezi tarafında açılan kurslar, ilçe genelinde okuma yazma bilmeyen vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse ilçede bulunan Çamlık ve Helvacı ilkokulları ile Tüpraş Halk Eğitim Merkezine giderek Okuma Yazma Seferberliği Projesi kapsamında kursa katılan vatandaşları sınıflarında ziyaret etti. Ziyarette Aliağa İlçe Halk Eğitim Müdürü Fevzi Bayır ve okul yönetimi hazır bulunurken, Aliağa İlçe Milli Eğitim Müdürü Ogün Derse , “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşleri Emine Erdoğan Hanımefendinin himayelerinde okur yazarlık kampanyası başlamıştır. Kampanya 5 Mart ile 15 Mayıs tarihleri arasında sürecek. İlçemizde de çok kıymetli çalışmalar yapıldı. Gerek Halk Eğitim Müdürlüğümüz, gerekse okul müdürlerimiz tarafından okur yazarlığı olmayanlar belirlendi. Şuan 12 merkezde kurslarımız açıldı. Bu kurslarımızda toplamda 267 kursiyerimiz eğitimlerine devam ediyor. Bu süre zarfında kursa gelen vatandaşlarımızın tamamını okur yazar olarak belgelendirilip hayata daha kolay adapte olmalarını sağlayacağız. Ben bu anlamda başta Cumhurbaşkanımız olmak üzere eşleri Emine Erdoğan Hanımefendiye ve emek veren herkesi canı yürekten kutluyorum ve teşekkür ediyorum” dedi.

“Ailem beni okutmadı” İlçede açılan okuma yazma kursuna katılan 74 yaşındaki Meryem Sayram, kendisinin çok okumak istediğini fakat ailesi tarafından okutulmadığını söyleyerek, “Çok okumak istemiştim ama bizim zamanımızda ailem okutmadı. Şimdi Allah razı olsun devlet bize böyle bir olanak sağladı. Onun için gerçekten çok memnunum. Cumhurbaşkanımıza, Başbakanımıza gerçekten çok teşekkür etmek lazım. Adımı, soyadımı her şeyi yazmaya çalışıyorum” diye konuştu.

Kursa katılan 74 yaşındaki Mevlüde Demir ise kendisinin okuma yazma öğrenmek için kursa katıldığını ve bu yaşına kadar okuma yazmayı bilmediğini anlatarak, “İnşallah burada bir şeyler öğrenirim. Hiçbir şey öğrenemezsem bile, gidip geldiğim yerleri okusam yeter. İçimden öğrenmek geliyor. Hasta olduğum halde öğrenmek istiyorum” dedi.



