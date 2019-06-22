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22 Haziran 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Okullarda seçim hazırlıkları tamamlandı

Okullarda seçim hazırlıkları tamamlandı

Okullardan görüntü

Kullar 

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( İSTANBUL )- Seçime 1 gün kala hazırlıklar tamamlandı İSTANBUL

- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerine 1 gün kala okullarda seçim hazırlıkları da tamamlandı. Görevlileri vatandaşların oy kullanacakları kabinleri sınıflara yerleştirirken seçim sandıklarına numaraların yazdığı kağıtlar asıldı. Yenilecek İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimine 1 gün kala vatandaşların oy kullanacağı okullarda seçim hazırları da tamamlandı. Bu kapsamda görevliler, sınıflardaki masa ve sandalyeleri kenara çekerek seçmenlerin oy kullanacakları kabin ve sandıkları sınıflara yerleştirdi. Seçim sandıklarına ise numaraların yazdığı kağıtlar asıldı. Yarın gerçekleştirilecek İstanbul seçimi öncesi okul kapılarına ve koridorlardaki duvarlara vatandaşları yönlendirmek için sandık numaralarının yazdığı kağıtlar yapıştırıldı. (HK-
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