Okulda yerli tohum üretiyorlar

--Okul müdürü ve Müdür Yardımcısının konuşması



( SAMSUN ) SAMSUN



- Samsun Alaçam Şehit Muhammet Ali Aksu İlkokulu-Ortaokulunda "Samsun MaArif Hareketi" kapsamında yerli tohum üretimi yapılıyor. GDO’lu ürünler yerine yerli ve organik ürünlerin tüketilmesine katkı sağlamak için Şehit Muhammet Ali Aksu İlkokulu- Ortaokulunda başlatılan “Ambar Projesi” kapsamında hedef 5 yılda 1 milyon organik tohum üretmek hedefleniyor. Okul idarecileri, öğrencilerle birlikte başlattıkları proje ile bulundukları yörenin çevre, ilklim, toprak koşullarına uyum yetenekleri gelişmiş yerli tohumların gelecek nesillere aktarılabilmesi için tohum çeşitliliğinin korunması, ekilerek çoğaltılması ve paylaşılmasını amaçlanıyor. Kurdukları 5 uygulama bahçesinde yerli ve organik tohum üretimi yaptıklarını söyleyen okul müdürü Ali Ak, “Burada 3 bin 500 tane fide yetiştiriyoruz. Yetiştirdiğimiz fidelerin internette reklamını yaptık. Dedik ki organik atalık tohumlardan fideler yetiştirdik. Bunları duyan insanlar şu okulun bahçesine son model arabalarla geldiler. İnsanlar gerçekten böyle bir şeye ihtiyaç duyduğunu hissettik. Organik beslenme istiyoruz. Organik sağlıklı ürünler yemek itiyoruz diyen bir sürü insanımız var. Toplumun buna bir ihtiyacı var. Biz bu ihtiyacı gördüğümüz için bu projeden verim alabileceğimizi düşündük ve gittikçe de geliştiriyoruz. Şu anda burası tamamen organik atalık tohumlardan üretilen salatalıklar var, domateslerimiz var ve bunun dışında da ayrı uygulama bahçelerimiz var.Bizimle bu projeyi yürütmek isteyen okullar var. Vezirköprü’de 2 tane okulumuz var onlara fideleri verdik. Alaçam’da soğukçam İlkokulu, Karahüseyinli İlkokuluna da fideleri verdik, uygulama bahçelerinde yetiştiriyorlar. Biz onlardan bu yetiştirdikleri tohumları geri alıyoruz. Artı vatandaşlara da çok dağıttık. Öğrencilerimize 500 fide dağıttık onlarda yetiştirdiler. Bu tohumları toplayarak büyük bir tohum ambarı, 10 bin, 20 bin,100 bin belkide 5 sene sonra 1 milyon organik tohum elde edeceğiz ve bunu çevremize halkımıza insanlarımıza dağıtarak sağlıklı bir sebze üretimini sağlamaya çalışacağız. Artık ne kadar yol kat edebilirsek. Gücümüz ne kadar yetebilirsek, bir okuluz sonuçta biz. İnsanlara ulaşmaya çalışacağız. Bunda da en önemli şey insanların buna ihtiyaç hissetmeleri bu işin çekirdeğidir. Nasıl bir göle bir suya taş atarsın merkezden dağılır her tarafa işte o merkezde olan insanların sağlıklı organik sebzeye ihtiyaç duyma hissi. Herkes bunu istiyor. Keşke bulabilsek bizde yiyebilsek diyebilmeleri bizi heyecanlandırdı. Bu projenin daha verimli olması için çalışmalarımıza hız katmıştır" dedi.

Şehit Muhammet Ali Aksu İlkokulu- Ortaokulu Müdür Yardımcısı Kadir Bozkurt ise, “Ambar projemiz yerel tohumlarımıza sahip çıkma gereksiniminden yola çıkarak geçtiğimiz bir proje.Bölgemiz tarım bölgesi, öğrencilerimizin yüzde 98’i tarımla uğraşıyor. Fakat projeye başlamadan önceki araştırmalarımızda yöremizde uygulanan tarım ürünlerinin bir çoğunda dış menşeyi tohumların kullanıldığını fark ettik. Projeye başlamadan önce öncelikle çevre köylerimizden araştırma yaptık tohum bulmak için. Bu tohumlarımızı da bulamadık. Bu bizi daha çok çalışmaya sevk etti. Daha sonrasında projemizi hayata geçirdik. Burada yerel organik tohumlarla ilk sene 3 bin 500 adet fide yetiştirdik. Bu fidelerin bir kısmını öğrencilerimizle paylaştık. Diğer kısmını köylülere yeniden tohum almak üzere verdik. Bunların eğitimlerini verdik, öğrencilerimizle birlikte. Yine bunun yanında sayıları 5’i bulan uygulama bahçelerinde bu tohumlarımızı diktik. Onlar seneye bizim tohum garantimiz olacak. Bu şekilde yayılarak şu anda Samsun ilimizde 5 okul destek veriyor. O okullarında fide ve tohum ihtiyaçlarını biz karşılıyoruz. Biz de kendi bölgemizde tohumları çoğaltarak insanlara iletmek istiyoruz diyen her keze tohumlarını tedarik etmek için gönüllüyüz" diye konuştu.

(ŞU-SLH-

