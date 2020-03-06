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06 Mart 2020 Cuma günü yayınlandı
Okula yetişmeye çalışan genç kız kamyonetin altında kaldı... O anlar kamerada

Okula yetişmeye çalışan genç kız kamyonetin altında kaldı... O anlar kamerada

genç kız ve arkadaşının yola çıkması,

Genç Kız Hastane Polis Merkezi Halk Otobüsü Sağlık Ekipleri 

-kamyonetin gelmesi,
-genç kıza çarpması,
-kızın çarpmanın etkisiyle savrulması,
-yerde sürüklenmesi,
-olay yerinden detay,
-geçen araçlar,

( GAZİANTEP ) GAZİANTEP

- Gaziantep'te okula yetişmek amacıyla yola atlayan bir genç kıza kamyonet çarptı. Güvenlik kamerasına yansıyan kazada, çarpmanın etkisiyle savrulan genç kız bir süre yolda sürüklendi. Edinilen bilgiye göre 19 yaşındaki Selma Şahin ve yanında bulunan bir arkadaşı, Çıksorut mahallesi Tüfenkçi Yusuf Caddesi'nde bulunan okula yetişmek için yola atladı. O esnada yolda seyir eden R.E. idaresindeki 51 AR 172 plakalı kamyonet, Selma Şahin'e çarptı. Ağır yaralanan genç kızın kaza anı ise hemen yanında bulunan halk otobüsünün güvenlik kameralarına da yansıdı. Genç kızı kamyonet sürücüsünün frene basmasına rağmen kazadan kurtulamadı. Çarpmanın etkiyle savrularak yere düşen genç kız, yaklaşık 2 metre yolda sürüklendi. Kazanın ardından kamyonet sürücüsü ve yanında bulunan yolcu ise kazanın ardından hemen araçtan inerek, genç kıza yardım etmeye çalıştı Geç kız olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken sürücünün ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü belirtildi.
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