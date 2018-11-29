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29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Okula gitmek istemeyen çocuğun annesini bıçaklaması olayında görgü tanığı yaşananları anlattı

Okula gitmek istemeyen çocuğun annesini bıçaklaması olayında görgü tanığı yaşananları anlattı

Olayın yaşandığı binadan görüntü

İlk Müdahale Görgü Tanığı Sağlık Ekipleri Yaralı Kadın Sivil Polis 

-Esnaf ile röp.
-detay

( DENİZLİ ) Okula gitmek istemeyen çocuğun annesini bıçakladığı olayda görgü tanığı yaşananları anlattı DENİZLİ

- Denizli’de okula gitmek istemeyen 13 yaşındaki çocuk tartıştığı annesini sırtından bıçakladığı olayda görgü tanığı yaşananları anlattı. Pamukkale ilçesi Atalar Mahallesi'nde bir evde yaşanan olayda iddialara göre, 13 yaşındaki kızı S.K., annesi Serpil K. (49) okula gitme meselesi yüzünden sabah erken saatlerde tartıştı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu S.K., mutfaktan aldığı bıçakla annesini sırtından kürek kemiğinin altından bıçakladığı öne sürüldü. Komşuların ihbarı üzerine eve polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaralı kadına olay yerinde ilk müdahaleyi yaptıktan sonra Denizli Devlet Hastanesi'ne sevk etti. Olayın görgü tanıklarından olan ve simini vermek istemeyen bir esnaf ise yaşananları anlattı. Sabah dükkana gelip açtıktan sonra olayı gördüğünü ifade eden esnaf, “Ambulansı gördüm sonra polis geldi. Sonra anneyi gördüm ‘nefes alamıyorum’ diyerek aşağı gitti. Sonra polis kızı çağırdı. Kızı da sivil polisler götürdü” diye konuştu.
Annenin durumunun ciddi olmadığı ve gün içerisinde taburcu edilebileceği öğrenildi. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan S.K.’nın ise Çocuk Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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