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22 Ağustos 2019 Perşembe günü yayınlandı
Okul servisiyle göçmen kaçakçılığı - EDİRNE

Okul servisiyle göçmen kaçakçılığı - EDİRNE

- Minibüsten detaylar - Sağlık kontrolünden görüntüler - Edirne 'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan aralarında çocukların da bulunduğu 30 düzensiz göçmen okul servisinde yakalandıEDİRNE (AA) - Edirne 'de yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 30 düzensiz göçmen okul servisinde yakalandı.Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan düzensiz göçmenlerle yola çıkan minibüsü kent girişinde beklemeye başladı.
Polis ekipleri, sınıra doğru hareket eden Bülent A. idaresindeki 34 UT 6736 plakalı 17 kişi kapasiteli minibüsü Üyüklütatar köyünde durdurdu.Üzerinde İstanbul Suadiye'deki bir lisenin ismi yazan minibüste Yunanistan'a yasa dışı geçiş yapma hazırlığındaki 3'ü çocuk 30 Suriye uyruklu düzensiz göçmen olduğu tespit edildi.Sürücü Bülent A, bin lira karşılığı düzensiz göçmenleri İstanbul'dan Edirne 'ye getirmek için anlaştığını, işsiz olduğundan göçmen kaçakçılığına karıştığını ve pişman olduğunu söyledi.

Sağlık kontrolünden geçirilen düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresine teslim edildi.Sürücü Bülent A. gözaltına alındı.

Okul Servisi Kaçak Akalan Yurt Dışı Göçmen Kaçakçılığı 

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