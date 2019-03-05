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05 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Okul servis aracıyla makas atan şoför yakalandı - İSTANBUL

Okul servis aracıyla makas atan şoför yakalandı - İSTANBUL

- Şoför Y.Ç'nin Dudullu Polis Merkezi'ne getirilmesi - Şile yolu Çekmeköy mevkisinde, okul servis aracıyla makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren şoför gözaltına alındıİSTANBUL (AA) - Şile yolunda, okul servis aracıyla makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren şoför yakalandı. İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekipleri, Çekmeköy mevkisinde okul servis aracıyla makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren şoförün görüntülerinin sosyal medyada yer almasının ardından çalışma başlattı.Görüntüleri inceleyen polis, şoför Y.Ç'yi gözaltına aldı. Şoföre, trafik güvenliğini tehlikeye düşürmekten 108 lira, aksine bir işaret bulunmadıkça trafiği aksatacak şekilde ardı ardına birden fazla şerit değiştirmekten bin 2 lira olmak üzere toplam bin 110 lira ceza kesildi.Şüpheli Y.Ç'nin adli işlem için Ümraniye Dudullu Şehit İsmail Akkoyun Polis Merkezi Amirliğine sevk edildiği öğrenildi.

Sosyal Medya Trafik Güvenliği Polis Akalan Servis Aracı 

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