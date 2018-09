Okul önlerinde öğrencileri koruyan MOT timleri yeniden görev başında

-MOT Timlerin emniyet avlusunda toplanmaları

-Çalışkan’ın açıklamaları

-Detaylar



( İSTANBUL ) -- İl Emniyet Müdürü Dr. Çalışkan: “Okul çevreleri evimiz kadar güvenli olmalı” İSTANBUL



- Öğrencileri her türlü tehdide karşı korumak amacıyla geçen yıl İstanbul Emniyet Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan Mobil Okul Timleri (MOT), 2018-2019 yılı eğitim-öğretim döneminde görevlerine başladı.

Geçen yıla kıyasla yeni eğitim öğretim yılında mevcut tim sayısına ilave olarak 26 mobil ekip daha eklenerek timlerin araç ve görevli sayısı arttırıldı. Edinilen bilgilere göre; 2017-2018 yılı eğitim-öğretim yılının başında İstanbul Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan’ın talimatı ile oluşturulan MOT Timleri, yeni eğitim dönemi öncesi yapılan toplantının ardından görevlerine yeniden başladı.

İstanbul genelindeki tüm okullarda ve çevresinde görev yapacak olan 4’erli MOT timlerinde çocuk polisi, asayiş polisi, toplum destekli polis ve trafik polisi birlikte çalışacak. MOT yazılı yelekler ile sivil olarak görev yapacak olan ekipler, geçen eğitim-öğretim yılında okul ve çevresinde 1 milyona yakın kişiyi Genel Bilgi Taramasından (GBT) geçirmiş, bu kontrollerde aranması bulunan 5 bine yakın kişiyi gözaltına almıştı. Aynı eğitim-öğretim döneminde 80 bini aşkın okul servis araçlarını da kontrol eden MOT Timleri, eksiklikleri bulunan bin 200 araç ve sürücüsüne idari işlem gerçekleştirmişti. İstanbul genelindeki 39 ilçede eğitim veren okulların çevresindeki 50 bin iş yerlerini denetleyen ekipler, bu işletmelerin faaliyet alanı dışında olanlara adli ve idari işlem gerçekleştirmişti. Yeni göreve başlayacak MOT Timleri ile görev öncesi toplantı yapan be ekiplere teşekkür eden İstanbul İl Emniyet Müdürü Dr. Mustafa Çalışkan, “Mobil Okul Timleri, okullara güven veriyor, ailelere güven veriyor. Bizleri çok güzel temsil ettiniz. Geçen yılın verdiği tecrübe ile daha güzel işler çıkacak. Hepimizin çocuğu var, okul çevreleri evimiz kadar güvenli olmalı. Eğitim kurumları ve öğrencilerle ilgileneceksiniz. Dolayısıyla sizin göreviniz bir kat daha ağır olacak. Öğretmenlerle, öğrencilerle, velilerle 7 gün 24 saat irtibat içinde olacaksınız. Geçen yıl 160 personel ile başlamıştık, 40 ekibimiz vardı. Bu yıl 26 ekip daha ilave ettik, 66 ekibimiz olacak. Çıtayı her yıl biraz daha yükseltiyoruz” şeklinde konuştu.

