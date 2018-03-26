Okul müdürünün gözaltına alındığı anlar kamerada

-Basın açıklaması



( ADIYAMAN )- Eğitim-Bir-Sen konuyla ilgili basın açıklaması yaptı ADIYAMAN



- Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bir okul müdürünün okul kantininde darp edildiği iddiası üzerine Eğitim-Bir-Sen basın açıklaması yaptı. İddiaya göre, yaklaşık 1 hafta önce Kahta Kubilay Ortaokulu kantininde bir öğrencinin velisi ile öğretmen arasında kavga çıktı. Öğrenci velisi öğretmene küfredince kantinci durumu tepki gösterdi. Olay esnasında Kaymakamlıkta bulunan Okul Müdürü Ahmet Karababa, daha sonra okula geldi. Okula geldiği esnada velinin akrabaları kantine gelerek kantinciyi darp etmeye çalıştı. Okul Müdürü Ahmet Karababa, kavgayı ayırmaya çalıştı. Olay yerine polis çağırıldı. Polis ekipleri kavgaya karışanları ve okul müdürünü gözaltına almak istedi. Polis ekiplerinin okul kantininde Okul Müdürü Ahmet Karababa’yı göz altına almak istemesi ve yaşanan darp olayı güvenlik kamerasına yansıdı. Okul Müdürü Ahmet Karababa, yaşanan darp olayıyla ilgili savcılığa suç duyurusunda bulundu. Yaşanan bu olayın ardından Eğitim-Bir-Sen basın açıklaması yapılarak yaşanan olay kınandı. Eğitim-Bir-Sen Adıyaman İl Başkanı Ali Deniz, yaptığı basın açıklamasında, son yıllarda öğretmenlere yönelik şiddet olaylarının artığına dikkat çekti. Başkan Ali Deniz açıklamasında, “Son yıllarda öğretmene yönelik bir şiddet olayının yaşanmadığı bir gün kalmamıştır. Her gün öğretmenlerimizin acılarını, hüzünlerini veya yasını tutmak durumunda kalıyoruz. Son olarak geçen hafta Kahta ilçemizde bir okul müdürümüz, okul kantininde yaşanan kavganın önlenmesi için çağırdığı emniyet ekibi tarafından kavgayla hiç bir ilgisi olmadığı halde darp edilmiştir. Kendisini Okul Müdürü olarak tanıtıp olayı yatıştırma yönündeki çabasına rağmen, söyledikleri dikkate alınmayıp orada bulunan veli, öğretmen ve öğrencilerin gözleri önünde kelepçe takılmak istenmiş sonrasında darp edilmiştir. Ellerine kelepçe takılmasına rıza göstermeyen okul müdürü herhangi mukavemet veya hakarette bulunmayarak kendi rızası ile ekip otosuna binmiş olayların daha da büyümesine mani olmuş ve bir vatandaş ve kamu çalışanı olarak vazife bilinciyle hareket etmiştir. Konu adli makamlara intikal ettiğinden dolayı ön yargımız olmamakla beraber okul müdürünün olayla hiç bir ilgisi olmamasına rağmen göz altına alınmış olması endişelerimizi arttırmıştır. Bu konunun bir an önce aydınlatılması ve sorumluların gerekli cezayı görmesi en büyük temennimizdir. Okul Kantininde yer alan kamera kayıtları ve görüntüler adli makamlara ve mülki amirlere verilmiş olup Valilik tarafından konunun aydınlatılması için soruşturulma başlatılmış olmasını önemli ve yerinde bir adım olarak görüyoruz” şeklinde konuştu.



