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30 Kasım 2018 Cuma günü yayınlandı
Okul müdürlü, muhtarlı silahlı suç örgütü çökertildi

Okul müdürlü, muhtarlı silahlı suç örgütü çökertildi

Polisin operasyona çıkması

Suç Örgütü Polis Özel Harekat Harekete Geç Cep Telefonu Okul Müdürü 

-Polisin evlere gelmesi
-Özel harekatın görüntüsü
-Ele geçen malzemelerin fotoğrafları

( ADANA ) - Adana'da aralarında okul müdürü ve muhtarın da bulunduğu 9 kişi "teşekkül halinde silahlı örgüt kurarak yağma, tefecilik ve tehdit" soruşturması kapsamında gözaltına alındı - Ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 5 pos cihazı, 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, başkalarına ait 47 tapu, 15 çek senet, çok sayıda kredi kartı ile satış belgesi ve 9 cep telefonu ele geçirildi ADANA

- Adana'nın Ceyhan ilçesinde, aralarında okul müdürü ve muhtarın da bulunduğu 9 kişi, "teşekkül halinde silahlı örgüt kurarak yağma, tefecilik ve tehdit" soruşturması kapsamında gözaltına alındı. Ceyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü yaklaşık 3 ay önce bir silahlı suç örgütü olduğunu ve vatandaşlın tapularına zorla el koyup tehdit ettiği bilgisine ulaştı. Polis bu bilgi doğrultusunda savcılıktan alınan izinle teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan çalışma sonucunda aralarında mahalle muhtarı N.G., okul müdürü C.B. ile kuyumcu, fırıncı ve galericilerin de olduğu 9 kişinin "teşekkül halinde silahlı örgüt kurarak, yağma, tefecilik ve tehdit" suçunu işlediği tespit edildi. Ceyhan polisi zanlıları yakalamak için harekete geçti. Şafak vakti yaklaşık 150 polis özel harekatın da katılımıyla belirlenen evlere tek tek operasyon yapıldı. Aralarında okul müdürü ve muhtarın da bulunduğu 9 kişi gözaltına alınarak sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. Zanlıların ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 2 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 5 pos cihazı, başkasına ait 47 tapu kayıtları, 15 çek senet, çok sayıda kredi kartı ve satış belgesi, 9 cep telefonu ele geçirildi.
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