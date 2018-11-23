Okul harçlıklarını lösemili kardeşlerine bağışladılar

-Ağızlarındaki maskeler

-Teşekkür belgesi verilmesi

-Ana sınıfı annesi Fatma Demir ile röp.

-LÖSEV temsilciliğinden Ayhan Gebeş ile röp.



( ZONGULDAK ) ZONGULDAK



- Zonguldak’ta anasınıfı öğrencileri, topladıkları yardımları lösemi hastası kardeşlerine gönderdiler. Mithatpaşa İlköğretim Okulu’nda okuyan ana sınıfı öğrencileri, anasınıfı annesi Fatma Demir öncülüğünde sosyal sorumluluk projesine imza attı. Lösemi tedavisi gören kardeşlerini unutmayan minik öğrenciler, ağızlarına taktıkları maskeler ile lösemili kardeşlerinin yanında olduklarını belirttiler. Minikler, okul harçlıklarını lösemili kardeşlerine bağışlayarak da destek oldu. Dayanışma örneği sergilediklerini belirten anasınıfı annesi Fatma Demir, “Biz bu işe başlarken Ayşe öğretmenimizi örnek alarak başlamıştık. Sadece ana sınıfı için düşünmüştük. Fakat bu genele yayılınca süreç da çok kısa olunca 2 bin 945 lira destek olduk. Eğer bir cana dokunabilirsek bu bizim için çok değerli. Bunda katkıları olan önce velilerimiz onlar bunu önce talep ettiler. Onlara fazlasıyla teşekkür ediyorum. Bu tür şeylere devam edeceğiz. Etmeye çalışacağız” diye konuştu.

“Bu hastalığın tek teşhisi kan tahlili” LÖSEV Zonguldak temsilciliğinden Aziz Gebeş, löseminin kan tahlili ile teşhis edilebileceğine vurgu yaparak hastalığın en çok yetişkinlerde görüldüğünü vurguladı. Gebeş, “Zonguldak’ta birçok okula gittik. Köylere de gidiyoruz. Aileleri ve öğrencileri bilinçlendirmeye çalışıyoruz. Çünkü biz gönüllü temsilcileriz. Herhangi bir beklentimiz ve menfaatimiz yok. Ama bu çocuklara da bir şekilde iliştirmemiz gerekiyor. Velileri bilinçlendirmemiz gerekiyor. İlk defa böyle miniklerle beraber güzel vakit geçirdik. Dileğim bu duyarlılığın daha da artması, bilinçlendirilmesi. Çocukları sağlıklı beslenmeye yönelttiğimizde bu işi başaracağız. Biz aslında hasta olarak çocukları görüyoruz. Çocuklarda bu oran yüzde 30-40’larda ama yetişkinlerde bu oran yüzde 60-70’leri bulmuş vaziyette. Bu hastalığın tek teşhisi kan tahlili. Basit bir şekilde kan tahlili yapıp üzerindeki beyaz kan değerlerine baktığınızda hastalığınızın teşhisi konuluyor. Baştan teşhisi konulunca tedavisi daha kolay. Ama çocuklarda bu süreç daha zor. Minicik bedenleri var. Biz her hafta onkoloji servisini ziyaret ediyoruz. Biz oraya gittiğimizde gerçekleri görüyoruz. Dışarıdaki insan sadece başına geldiği zaman görüyor. İşte başına gelmeden ufak tedbirler var. Basit tedbirler mesela çocuğunuza kan tahlili yaptırıyorsunuz. Veya bu yetişkinler için de geçerli” diye ifade etti.

Programda ayrıca desteklerinden dolayı okul yönetimine ve ana sınıfı annesine teşekkür belgesi takdim edildi (OA

