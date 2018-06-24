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24 Haziran 2018 Pazar günü yayınlandı
Okul bahçesine araçla girme kavgası - ADANA

Okul bahçesine araçla girme kavgası - ADANA

- Ambulanstaki yaralı ve baygınlık geçiren kadından görüntü - Olay yerindeki polislerden görüntü - Okula oy kullanmak için gelenlerden görüntüler - Ambulansın olay yerinden ayrılmasıOkul bahçesine araçla girme kavgası - Adana 'da oy kullanan yaşlı yakınını almak için okul bahçesine araçla giren sürücü ile kendisine tepki gösterip küfrettiği ileri sürülen kişi arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandıADANA (AA) - Adana 'da oy kullanan yaşlı yakınını almak için okul bahçesine araçla giren sürücü ile kendisine tepki gösteren kişi arasında çıkan kavgada bir kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Merkez Yüreğir ilçesi Yamaçlı Mahallesi'ndeki Vali Ziyapaşa Anadolu Lisesinde oy kullanan yaşlı yakınını almak için otomobiliyle okulun bahçesine giren sürücü, kendisine tepki gösterip küfrettiği iddia edilen kişiyle tartıştı.Tartışmanın büyümesi üzerine sürücü ile yakınları, kavga ettikleri kişiyi darbetti.Yaralanan kişi ile baygınlık geçiren bir kadın hastaneye kaldırıldı.Polis ekipleri, olayla ilgili 2 kişiyi gözaltına aldı.

Polis Hastane Okul Bahçesi Kadın Hasta 

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