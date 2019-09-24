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24 Eylül 2019 Salı günü yayınlandı
Okuduğu şiir hayatını değiştirdi

Okuduğu şiir hayatını değiştirdi

kitaptan detay

Yarış Edebiyat Kaymakamlık Görece 

-Leman Adıyaman ile röp.

( SİVAS )- Sivaslı Leman Adıyaman’ın hayatı, 10 yaşında okuduğu Arif Nihat Asya’nın 'Bayrak' şiiri ile değişti SİVAS

- Sivaslı Leman Adıyaman’ın hayatı, 10 yaşında okuduğu Arif Nihat Asya’nın 'Bayrak' şiiri ile değişti. Sivas’ın Yıldızeli ilçesinde yaşayan 23 yaşındaki Leman Adıyaman, 10 yaşında okuduğu Arif Nihat Asya’nın Bayrak şiirinden etkilenerek edebiyatla tanıştı. Hayatında dönüm noktası olan Bayrak şiiri Adıyaman’ın, şiire ve şairliğe olan ilgisini artırdı. İlerleyen yaşlarında okul dergilerinde köşe yazarlığı yapan Adıyaman, 22 yaşında en büyük hayali olan Petunya Misali isimli ilk kitabını çıkardı. Küçük yaşlarından itibaren şiire, şairliğe merakı olduğunu belirten Adıyaman, “Küçüklüğümden beri şiire, şairliğe bir merakım vardı. İlk olarak somut bir şekilde Arif Nihat Asya’nın Bayrak şiiri ile başladı.
Çünkü ilk ezberlediğim şiir Bayrak şiiridir. Ondan sonra da kendimi bu yolda görmekten mutluluk duydum. İlk şiirimi 7. Sınıfta yazdım, ilk köşe yazımı da o zaman yazdım. Bizim okulun bir dergisi vardı ve benimde bir köşem vardı. Orada hem köşe yazarlığı yaptım, hem de şiirlerimi yayınladım” dedi.
Yaşadığı hayatın eserleri üzerinde büyük etkisi olduğunu belirten Adıyaman, “İlçenin, köy hayatımın, çevrenin etkisi çok büyük. Şuan bile hala etkisini gösteriyor. Yeni yayınlanacak kitabım var. Romanımda da yaşadığım olayları, çevremde yaşananları hikayeleştirilmiş bir şekilde göreceksiniz. Herkesin kendine ait bir çiçeği, kendine ait kelimesi olması lazım. Bütün hislerimin, duygularımda yatıya kaldığını düşünüyorum. Her şeyin bu şekilde devam ettiğini ve bu şekilde kendimi tamamladığımı düşünüyorum. Petunya da aynı şekilde üzerime yapışmış ve hiçbir zamanda kalkmasını istemediğim bir olgu. Ben liseyi Yıldızeli’nde okuduğum zamanlarda kaymakamlığın sürekli yaptığı çalışmalar vardı. Ben o yarışmalara sürekli katılırdım. En çok kitap okuyanlara hediyeler verilirdi. Hatta en büyük sözlüğümü kaymakamlıktan o zaman aldım. Hala kullandığım ve beni ben yapan sözlüktür. İlçeyi sürekli yenileyen bir kurum, insanlara ön ayak olan kurum gerçekten var. Yıldızeli’nde bu tarz yarışmaların olması bu güne gelmemi sağladı. Yıldızeli’nde ki ozanlarımız model aldığım insanlardır. Yıldızeli'ni ve köyümü seviyorum” dedi.

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