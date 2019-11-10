Oktay: 'Ülkemiz, 2019'da Kazakistan'dan ham petrol ithalatını yaklaşık 4 kat artırmıştır' - İSTANBUL
Oktay: "Ülkemiz, 2019'da Kazakistan'dan ham petrol ithalatını yaklaşık 4 kat artırmıştır" - İSTANBUL - Salondan detaylar - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın salona gelişi - Oktay'ın konuşmasıİSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İstanbul ’da Türkiye - Kazakistan İş Forumu’nda konuştu. Oktay: "Ülkemiz, 2019'da Kazakistan'dan ham petrol ithalatını yaklaşık 4 kat artırmıştır. BTC Petrol Boru Hattı ile Kazak petrolünün dünya pazarlarına ulaşması bizlere memnuniyet vermektedir. Kazakistan'a dış ticaret açığımızın azaltılması ve Cumhurbaşkanlarımızın belirlediği 10 milyar dolarlık ticaret hacmine ulaşmamız için iş insanlarımızın gayretleri oldukça önemlidir. Ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarma hedefimiz, bu konudaki kararlılığımız nettir. İş insanlarımızı buradan bir kez daha Kazakistan'daki yatırım fırsatlarını değerlendirmeye ve Kazak kardeşlerimizle yeni ortaklıklar kurmaya davet ediyorum." dedi.
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