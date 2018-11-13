- Oktay: “Libya’daki kriz, bazı ülkelerin kendi kısıtlı çıkarları için süreci baltalamalarına devam etmesi halinde çözülemeyecektir” - Türkiye Uluslararası Libya Konferansı’nı terk etti



- Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, “Libya’daki kriz, bazı ülkelerin kendi kısıtlı çıkarları için süreci baltalamalarına devam etmesi halinde çözülemeyecektir” dedi.

Türkiye’nin İtalya'da düzenlenen Uluslararası Libya Konferansı’nı terk ettiğini duyuran Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, bazılarının İtalya'nın ev sahipliğini suistimal ettiğini belirtti.

Türkiye'nin büyük bir hayal kırıklığına uğradığını belirten Oktay, "Üzülerek belirtiyorum ki uluslararası komite bu sabah birlikte olmayı başaramamıştır. Şunu anlıyoruz ki bazıları tarafından oluşturulan son dakika emri vakileri, İtalyan konukseverliğini suistimal etmiştir. Libya’daki kriz, bazı ülkelerin kendi kısıtlı çıkarları için süreci baltalamalarına devam etmesi halinde çözülemeyecektir” dedi.

Libya’ya daha fazla müdahale edilmemesi gerektiğini belirten Oktay, “Diğerlerinin aksine biz Libya’da ve Libya’nın ötesindeki herkesle diyalog kurmaya hazırız” ifadelerini kullandı. “Türkiye bu toplantıdan büyük bir hayal kırıklığı ile ayrılıyor” Sabah saatlerinde Türkiye’nin dahil edilmediği gayri resmi görüşmelerin gerçekleştirildiğini ve bu tutumun sürece zarar verdiğini belirten Oktay, “Türkiye bu toplantıdan büyük bir hayal kırıklığı ile ayrılıyor” dedi.



