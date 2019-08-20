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20 Ağustos 2019 Salı günü yayınlandı
Oksijen tüpü bomba gibi patladı: 2 işçi yaralandı

Oksijen tüpü bomba gibi patladı: 2 işçi yaralandı

Patlama anı

Acil Servis İş Kazası Oksijen Tüpü Oksijen Cep Telefonu 

-Dumanların çıkması
-Termik santralin görüntüsü
-Hastane acil servis dış görüntüsü

( KAHRAMANMARAŞ )- Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nde yaşanan iş kazasından sonra meydana gelen ikinci patlama cep telefonu kamerasıyla görüntülendi KAHRAMANMARAŞ

- Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesindeki Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nde yaşanan iş kazasında 2 işçi yaralandı. Edinilen bilgiye göre, Enes Can (25) ve Halil Çember (47) isimli işçilerin, santralin mekanik atölyesinde onarım yaptığı sırada oksijen tüpü alev aldı. Alevlerden etkilenen Can ve Çember, firmaya ait ambulansla Elbistan Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavilerine burada devam edilen yaralı işçilerin, sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili olarak soruşturma başlatıldı.
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