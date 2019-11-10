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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Oğullarının nikah törenine gidiyorlardı, kaza sonrası araçları böyle sürüklendi

Oğullarının nikah törenine gidiyorlardı, kaza sonrası araçları böyle sürüklendi

Çarpışma anı

Kamera Güvenlik Kamerası Hatalı Sollama Nikah Töreni 

-Aracın sürüklenmesi
-Genel detay

( İSTANBUL ) İSTANBUL

- Arnavutköy’de oğlunun nikah törenine giden ailenin kaza anı saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonetle aracın çarpıştı görülüyor. Arnavutköy’de bir aile, oğullarının nikahına gittiği sırada iddiaya göre hatalı sollama yapan kamyonetle çarpışmıştı. Kazada aynı araçta bulunan 5 kişiden 4'ü ağır yaralanırken, damadın annesi Ayşe Gülen Özkan ise olay yerinde hayatını kaybetmişti. Kaza anı ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, kamyonetin ve aracın çarpışması ve aracın sürüklenmesi görülüyor. Çevrede bulunan vatandaşlarda paniklediği görülüyor. (ZA-
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