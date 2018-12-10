Öğretmenlerin videosu sosyal medyada büyük ilgi görüyor



- Rize'de Tevfik İleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerinin cep telefonu ile çekerek paylaştığı video sosyal medyada büyük ilgi görüyor. Tevfik İleri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenleri eğitim verdikleri okullarına özel bir video çekerek bunu sosyal medya hesaplarından paylaştı. 12 dakikalık bu videoda Candan Erçetin’in bestelediği, sözlerini ise Merhum Cemal Safi’nin yazdığı ‘Git’ isimli eserin sözleri değiştirildi ve okuldaki öğretmenlere uyarlandı. Bestenin sözleri öyle bir hal aldı ki öğretmenlerin genel özellikleri şarkıya yansıdı. Okul müdüründen okulda görev yapan memuruna kadar herkesin yer aldığı video sosyal medyada büyük bir yankı bularak herkes tarafından paylaşılmaya başlandı.

