Öğretmenleri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı - ŞIRNAK
- Kazaya karışan araçların görüntüsü - Minibüsün yoldan çekilmesiÖğretmenleri taşıyan minibüs ile otomobil çarpıştı - Şırnak 'ın Beytüşşebap ilçesindeki kazada 4'ü öğretmen 6 kişi yaralandıŞIRNAK (AA) - Şırnak 'ın Beytüşşebap ilçesinde öğretmenlerin bulunduğu minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 4'ü öğretmen, 6 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Beytüşşebap ilçesi Mezra beldesi Çığlı Köyü yolunda öğretmenleri taşıyan Hekim Balık yönetimindeki 27 P 4350 plakalı servis minibüsü, karşı yönden gelen Nuri Timur yönetimindeki 04 AJ 380 plakalı otomobille çarpıştı.Araç sürücüleri Timur ve Balık'ın yanı sıra minibüsteki 4 öğretmen yaralandı.Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Beytüşşebap Devlet Hastanesine kaldırıldı.Otomobil sürücüsü Timur'un durumunun sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi.
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