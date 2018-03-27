Öğretmenlerden öğrenciler için 'berber' hizmeti - IĞDIR
Öğretmenlerden öğrenciler için "berber" hizmeti - IĞDIR - Öğrencilerin tıraş olmasından detaylar - Iğdır Mollakamer Güllüce Orta Okulu Müdürü Cafer Tayyar Özoğul'un konuşması - Velilerden Cabbar Can'ın konuşması - Öğrencilerin Muhammet Tosun konuşması - DetaylarÖğretmenlerden öğrenciler için "berber" hizmeti - Iğdır 'da berber bulunmayan şehir merkezine uzak köyde eğitim gören öğrenciler, bu hizmeti ayaklarına kadar getiren öğretmenleri sayesinde kilometrelerce yol katetmeye gerek kalmadan istedikleri saç modeline sahip olabiliyor - Okul müdürü Özoğul: - "Öğrencilerimizin şehir merkezine gidip gelmesi zor ve masraflı oluyor. Biz de çocuklarımızın işini kolaylaştırmak için geçtiğimiz yıldan beri böyle bir çalışma başlattık"IĞDIR (AA) - BÜLENT MAVZER - Iğdır 'da berber bulunmayan merkeze uzak bir köyde görevli öğretmenler, bu hizmeti öğrencilerinin ayağına kadar ücretsiz getiriyor.Tuzluca ilçesine bağlı Güllüce köyündeki Mollakamer Ortaokulu'nda eğitim gören öğrenciler, berber bulunmayan köylerinin kent merkezine uzaklığından dolayı tıraş olmaya giderken güçlük çekince öğretmenleri çareyi bu hizmeti bulundukları yere getirmekte buldu.Kent merkezine 50 kilometre uzaklıktaki köyde eğitim gören erkek öğrencilerin tıraş sorunu için el ele veren öğretmenler, çocukları pazar günleri köye getirdikleri berberlere tıraş ettiriyor.Okuldaki boş bir odada tıraş olmak için sıraya geçen öğrenciler, istedikleri şekil ve modelde saça sahip olabiliyor.Güllüce Mollakamer Ortaokulu Müdürü Cafer Tayyar Özoğul, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okuldaki öğretmen arkadaşlarıyla üstlendikleri sosyal sorumluluk gereğince hem dönem başı hem de baharın ilk aylarında şehirden getirdikleri berberlere öğrencilerini ücretsiz tıraş ettirdiklerini söyledi.
Köyün şehir merkezine uzak olması yüzünden çocukların büyük bir çoğunluğunun tıraş olma imkanı bulamadığına işaret eden Özoğul, şunları aktardı:"Öğrencilerimizin şehir merkezine gidip gelmesi zor ve masraflı oluyor. Biz de çocuklarımızın işini kolaylaştırmak için geçtiğimiz yıldan beri böyle bir çalışma başlattık. Önceleri dar gelirli ailelerin çocukları için bu projeyi yapıyorduk, daha sonra okuldaki bütün erkek çocukları tıraş ettirmeye başlattık." - "Çocuklarımız istedikleri tıraşı olunca mutlu oluyorlar"Özoğul, çocukların tıraş olmaktan mutluluk duyduğunu anlatarak, şu ifadeleri kullandı:"Öğrencilerimiz istediği tıraşı berber arkadaşlarımıza yaptırınca, bu uygulamaya yoğun ilgi gösterdiler ve çok mutlu oldular. Bu çalışmamızı hiçbir velimize masraf çıkarmadan yapıyoruz. Öğretmenlerimizle birlik olup okula getirdiğimiz berberlerle 70 - 80 öğrencimizi ücretsiz tıraş ettiriyoruz. Bu vesileyle çocuklarımıza hem okulu sevdirmeye çalışıyoruz hem de çocuklarımızı her daim burada tutmaya çalışıyoruz."Tıraş olmak için şehir merkezine gitmeleri gerektiğini analatan öğrencilerden Muhammet Tosun ise "Her yıl okul müdürümüz tıraş olabilmemiz için berber getiriyor. Köyümüzde ve yaylamızda berber olmadığı için tıraş olamıyoruz. Hocamız sağ olsun, onun sayesinde isteğimiz modelde tıraşımızı olabiliyoruz." şeklinde konuştu. Köy sakinlerinin de yararlandığı uygulama sayesinde tıraş olan yöre halkından Cabbar Can, "Okul Müdürü Özoğlu çocuklarımızı her yıl unutmayarak tıraş ettiriyor. Ayrıca hayırsever insanlardan aldığı destekle çocuklarımıza bot, mont ve kırtasiye yardımında bulunuyor. Allah ondan razı olsun. Özoğlu'nun bu çalışmaları tüm köylülerimizce takdir ve minnetle karşılanıyor." dedi.