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10 Kasım 2019 Pazar günü yayınlandı
Öğretmenlerden denizde saygı dalışı

Öğretmenlerden denizde saygı dalışı

- Konuşma yapmaları

Kalaba Öğretmen Alabalık Öğretmenlik 

-- Denize atlamaları ve dalış yapmaları
-- Posteri çıkartmaları
-- Bayraklı posteri tutmaları

( ZONGULDAK )- Saygı dalışı yapıp denizden Atatürk posteri çıkarttılar ZONGULDAK

- Zonguldak'ta bir grup öğretmen saygı dalışı yapıp denizden Atatürk posteri çıkarttı. Kent merkezinde öğretmenlik yapan Levent Yılar ve arkadaşları 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde anlamlı bir program yaptı. Liman Caddesi'nde bir araya gelen kalabalık önce hazırlık yaptı. Ardından yaklaşık 15 derece sıcaklıktaki Karadeniz'e atladı. Saygı dalışı yapan grup denizden Türk Bayraklı Atatürk posteri çıkarttı. Yılar ve arkadaşları, "Bugün 10 Kasım Atamızın aramızdan ayrılışının 81. yıldönümü. Biz de bu anlamlı günde kendisini rahmet, minnet ve şükranla anıyoruz" ifadelerine yer verdi.
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