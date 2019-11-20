Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
20 Kasım 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Öğretmenler meslektaşları için şarkı söyledi

Öğretmenler meslektaşları için şarkı söyledi

Salondan detaylar

Öğretmenler Öğretmen 

-konuşmalar
-detaylar

( BURSA ) BURSA

- Bursa’nın Yenişehir ilçesinde görev yapan 600 öğretmene Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezi'nde müzik dinletisi verildi.
Şehit Ömer Halisdemir Kültür Merkezinde Yenişehir Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen müzik dinletisinde öğretmenler meslektaşlarına şarkı ve türküler seslendirdi. Konsere Yenişehir Kaymakamı Suat Seyitoğlu, Milli Eğitim Müdürü Musa Ayaz, öğretmenler ve aileleri katıldı.
Musa Ayaz, “Bakanlığımızın bu yıl ilk kez başlatmış olduğu ara tatil dediğimiz, aslında bir tatil ötesinde dinlenme, eğlenme, görme, gezme, spor yapma, sanatla tanışma ve birlikte olma adına bu programlar düzenlenmekte. Öğretmenlerimizin dinlenmeye, gezmeye ve görmeye ihtiyaçları var. Her şeyin en iyisine layık olduklarını biliyoruz” diye konuştu.
Kaymakam Suat Seyitoğlu, “Ey öğretmen! Kendinle barış ve kendini önemli gör. Öğretmenlere verilen mesajlardan en önemlisi, karşındaki çocuk ile iletişim içerisindeyken, o çocuğun Türkiye’yi ve dünyayı değiştirebileceğine inanmak. Yani herkesi ve her çocuğu önemse. Çocuğu önemsediğiniz zaman Türkiye’nin geleceğine ve kurtuluşuna bir adım da siz atmış olursunuz. İkinci mesaj da, öğretmenlerinizi baş tacı edin. Dolayısıyla biz öğretmenlerimize sonuna kadar güveniyoruz” dedi.

loading...
İlgili Foto Galeriler
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
TABIP öğrencileri İTÜ Uçak Uzay Bilimleri Fakültesi'deTABIP öğrencileri İTÜ Uçak Uzay Bilimleri Fakültesi'de
18 Milyon Öğrencinin Karne Heyecanı18 Milyon Öğrencinin Karne Heyecanı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı