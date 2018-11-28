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28 Kasım 2018 Çarşamba günü yayınlandı
Öğretmenler korosundan muhteşem konser

Öğretmenler korosundan muhteşem konser

Konserden görüntüler

Misyon Hatıra Fotoğrafı Öğretmenler Öğretmen Kışla 

-Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'nın çiçek takdimi

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir Milli Eğitim Müdürlüğü'nde görev yapan öğretmenlerin kurduğu halk müziği korosunun verdiği konser ayakta alkışlandı. Balıkesir'de eğitim veren okullarda görevli öğretmenlerin kurduğu müzik korosu Salih Tozan Gösteri ve Toplantı Salonu'nda Şef Caner Kiraz eşiliğinde muhteşem bir konser verdi. 'Öğretmenin Dilinden, Öğretmenin Telinden' konserinin de 47 öğretmenin ses ve saz sanatçısı olarak görev yaptığı konserde 17 türkü sanatçı öğretmenler ve koro tarafından seslendirildi. Salonda bulunan tüm koltukların dolduğu konserde çok sayıda müziksever ayakta konseri izledi. Konser sonrası tüm salon öğretmenlerden oluşan koroyu uzun süre ayakta alkışladı. Salih Tozan Gösteri ve Kültür Salonunda verilen konser sonrası Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı Öğretmenler Korosu Şefi Caner Kiraz'a çiçek vererek, tüm öğretmenleri kutladı. Vali Yazıcı ve protokol daha sonra Öğretmenler Korosunda görev yapan öğretmenlerle birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler. Salih Tozan Gösteri ve Toplantı Salonunda yapılan konseri Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı ve Eşi Hanife Yazıcı, Vali Yardımcısı İsmail Demirhan, Adli Yargı İlk Derece Mahkemesi Adalet Komisyon Başkanı Fatih Aksoy ve eşi, Balıkesir Üniversitesi Rektörü vekili Prof. Dr. Mehmet Baştürk ve eşi, Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek ve eşi, Milli Eğitim Müdürü Yakup Yıldız ve eşi, Gençlik ve Spor İl Müdürü Lokman Arıcıoğlu, Karesi İlçe Milli Eğitim Müdürü Sami Günnü, Altıeylül İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Çelik, STK temsilcileri ve çok sayıda izleyicinin katılımı ile yapıldı.
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